Генменеджер «Филадельфии»: не смотрим на Мичкова как на спасителя, ему всего 19 лет

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о роли российского новичка «лётчиков» Матвея Мичкова в команде из Пенсильвании.

«Мы не смотрим на Мичкова как на спасителя команды. Мы совершенно не собираемся взваливать на его плечи такую роль.

Ему всего 19 лет, он приехал развиваться, совершенствовать свою игру. Мы уверены, что у него огромный потенциал. Но мы не ожидаем, что Матвей окажется спасителем.

Мы строим команду, в которой все составляющие будут работать на общее благо. И мы надеемся, что Мичков станет одной из таких составляющих», — сказал Бриер на пресс-конференции во время презентации Мичкова.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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