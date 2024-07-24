Бриер — о тафгае «Филадельфии» Делорье: он новый лучший друг Мичкова

Журналистка Хейли Тейлор Симон описала отрывок из своего диалога с генеральным менеджером «Филадельфии Флайерз» Даниэлем Бриером во время сегодняшней презентации российского новичка «лётчиков» Матвея Мичкова.

По словам Симон, когда она спросила, успел ли Мичков пообщаться с кем-нибудь из своих новых одноклубников, Бриер ответил, что вчера показал ему видео ожесточённого кулачного боя между тафгаем «Флайерз» Николя Делорье и скандальным форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэттом Ремпе в минувшем сезоне, добавив, что теперь первый «его лучший друг». Тем самым генменеджер «Филадельфии» недвусмысленно дал понять, что теперь на Делорье будет возложена дополнительная функция — защищать российского таланта.

Напомним, Матвей прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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