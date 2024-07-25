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Лууконен подписал пятилетний контракт с «Баффало» после обращения в арбитраж

Лууконен подписал пятилетний контракт с «Баффало» после обращения в арбитраж
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25-летний голкипер «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен подписал со своим клубом пятилетний контракт на общую сумму $ 23,75 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ранее финский вратарь обратился по вопросу согласования условий контракта в арбитраж, как и ещё 13 хоккеистов лиги, в том числе российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко.

Укко-Пекка Луукконен был выбран «Баффало» на драфте-2017 во втором раунде под общим 54-м номером. В прошедшем сезоне на счету голкипера 54 игры за «Сэйбрз» (из них 51 в стартовом составе) и 27 побед. В пяти матчах Луукконен сыграл «на ноль», в среднем пропуская 2,57 шайбы за игру при коэффициенте отражённых бросков 0,91.

В сезоне-2023/2024 «Баффало» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ и не попал в плей-офф.

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