Капитан «Айлендерс»: в новом сезоне мы должны увереннее решить вопрос с выходом в плей-офф

Капитан и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли оценил переход в команду форварда Энтони Дюклера, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Приход Энтони — это огромное событие для нас. Он привнесёт большой элемент в нашу команду своей скоростью и игрой, он уже давно здесь (в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») и повидал многое в хоккее. Так что его будут очень рады видеть в нашей раздевалке.

Мы можем лучше справляться с задачей, чтобы не выкладываться на полную катушку в последние месяцы регулярного сезона и не тратить много усилий на то, чтобы попасть в плей-офф. Это самое сложное. Нам нужно набрать форму, благодаря которой мы будем готовы с первого дня, а затем сохранять её на протяжении всех 82 игр и в плей-офф. В этом году нам нужно доказать, что мы стали лучше», — приводит слова Ли официальный сайт НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Айлендерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).

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