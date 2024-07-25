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Бриер: работа с Тортореллой сделает Мичкова лучше на всю дальнейшую карьеру

Бриер: работа с Тортореллой сделает Мичкова лучше на всю дальнейшую карьеру
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер поделился ожиданиями от предстоящей работы российского новичка «лётчиков» Матвея Мичкова под руководством эпатажного главного тренера команды Джона Тортореллы.

«У него есть шанс поучиться у Тортса — мы все знаем, что он одарён в нападении, очень-очень талантлив, — но у него будет шанс поучиться у Тортса играть и на другой стороне льда. Это меня воодушевляет. Он получит эту базу на ранней стадии. Я думаю, это просто сделает его лучше на всю оставшуюся карьеру», — сказал Бриер на пресс-конференции во время презентации Мичкова.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию позавчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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