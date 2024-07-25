Бриер: работа с Тортореллой сделает Мичкова лучше на всю дальнейшую карьеру

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер поделился ожиданиями от предстоящей работы российского новичка «лётчиков» Матвея Мичкова под руководством эпатажного главного тренера команды Джона Тортореллы.

«У него есть шанс поучиться у Тортса — мы все знаем, что он одарён в нападении, очень-очень талантлив, — но у него будет шанс поучиться у Тортса играть и на другой стороне льда. Это меня воодушевляет. Он получит эту базу на ранней стадии. Я думаю, это просто сделает его лучше на всю оставшуюся карьеру», — сказал Бриер на пресс-конференции во время презентации Мичкова.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию позавчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.