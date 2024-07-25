Шипачёв рассказал, почему у Знарка не получилось в «Ак Барсе»

Новичок минского «Динамо» нападающий Вадим Шипачёв, перешедший этим летом из «Ак Барса», рассказал, почему у бывшего главного тренера казанской команды Олега Знарка не получилось в клубе из столицы Татарстана в сезоне-2022/2023.

«Ну мне кажется, «не получилось» — это какое-то такое слово… Мы перед тем, как уже расстались с Олегом Валерьевичем, нормально начали играть. Мы выиграли у Питера, у Ярика («Локомотива». — Прим. «Чемпионата»). Олег Валерьевич хороший человек, много с ним выиграл, классный тренер, так что у него всегда получалось.

Разговоры про группировки в команде? Я думаю, что накидывали [журналисты]. Просто я общаюсь с Димой [Кагарлицким], допустим, мы сидим в раздевалке и там Саня Радулов рядом сидит, мы общаемся, у нас вопросы там про детей какие-то, мы повзрослее ребята. Есть ребята молодые, мы также с ними приходили, общались. Вся эта история про сплочение — всё хорошо, все довольны. Единственный вопрос — это то, что пришли много ребят новых, человек шесть-семь-восемь, и началась небольшая делёжка времени и это как бы ощущалось. То есть условно были лидеры, там Данис Зарипов, Кирилл Петров, они играли в большинстве. Пришли мы, нас тоже ставят в большинство, и мы можем две минуты все растратить. И, я думаю, такая притирка должна была быть, просто она чуть затянулась», — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

В минувшем сезоне 37-летний Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

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