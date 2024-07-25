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Капризов, Калинин, Григоренко и Нестеров сделали совместное фото в спортзале

Заслуженный тренер России по физподготовке Дмитрий Яшанькин, известный по работе с самыми разными топовыми российскими спортсменами, опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал, как помогает готовиться к предстоящему сезону звёздам отечественного хоккея.

Яшанькин выложил фотографию из спортзала в компании лидера «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, капитана ЦСКА Никиты Нестерова, нападающего СКА Михаила Григоренко и экс-форварда «Трактора» Сергея Калинина.

Фото: Соцсети Дмитрия Яшанькина

В завершившемся сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 27-летний Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. По итогам регулярного чемпионата он занял второе место среди российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб.

На счету 30-летнего Григоренко в прошедшем сезоне КХЛ 64 игры, в которых нападающий набрал 52 (21+31) очка.

31-летний Нестеров в завершившейся регулярке КХЛ принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

33-летний Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды. За «Трактор» нападающий сыграл 253 матча и набрал 94 (36+58) балла.

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