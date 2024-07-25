«Авангард» не рассматривает вариант подписания контракта с Бурдасовым

Руководство «Авангарда» не рассматривает вариант с приобретением экс-нападающего «Трактора» Антона Бурдасова. Об этом сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что ранее некоторые СМИ не исключали появления Бурдасова в составе «ястребов».

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно вчера, 24 июля. Данное решение уральской команды жёстко раскритиковал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.

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