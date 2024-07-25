Мичков: играть в НХЛ было моей мечтой, и СКА сделал это возможным

Российский новичок «Филадельфии Флайерз» 19-летний нападающий Матвей Мичков поделился эмоциями от начала нового этапа в своей жизни.

«У меня была мечта — играть в НХЛ. СКА сделал это возможным и отпустил меня. Теперь я здесь. Процесс был долгим, но я в нём не участвовал, он был между СКА и «Флайерз». Моей главной задачей было подготовиться к приезду и игре здесь. Я очень рад быть здесь», — сказал Мичков на своей первой пресс-конференции в Филадельфии.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию позавчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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