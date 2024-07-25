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Шипачёв оценил шансы на то, что Мозякин будет ездить за ним перед побитием его рекорда

Шипачёв оценил шансы на то, что Мозякин будет ездить за ним перед побитием его рекорда
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Новичок минского «Динамо» нападающий Вадим Шипачёв, перешедший этим летом из «Ак Барса», ответил на вопрос, будет ли, по его мнению, легенда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин ездить за ним перед тем, как первый побьёт его абсолютный рекорд КХЛ по очкам.

Напомним, у Мозякина 928 очков за карьеру в лиге. У Шипачёва на данный момент 920. В конце мая Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга», однако остался в системе клуба и будет заниматься перспективами развития.

«Его не отпустят, он там сейчас ценный очень кадр, большинство взял под свой контроль, и они выиграли, так что, я думаю, Сергея там подкрутили так, что сейчас во все поездочки будет ездить», — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

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