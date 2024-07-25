БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о составе: сыграем пару игр и определимся, кто дальше с нами пойдёт

Квартальнов — о составе: сыграем пару игр и определимся, кто дальше с нами пойдёт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, в какой форме вернулись игроки команды из отпуска, а также о том, когда определится с составом на предстоящий сезон.

«В удовлетворительной форме вернулись. Много просмотровых ребят у нас, сыграем пару игр и определимся, кто дальше с нами пойдёт. С общей командой у нас уже есть определённый план, каждый год которого мы придерживаемся, там будет немного похожая вначале работа, потом уже начнутся игры выставочные, и там уже будет определяться состав», — сказал Квартальнов в интервью телеканалу «Беларусь 5».

Напомним, в нынешнее межсезонье минчане были одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. В частности, в столицу Беларуси переехал один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Вадим Шипачёв.

Материалы по теме
Квартальнов — о приобретениях минского «Динамо»: как и в любом бизнесе — главное угадать

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android