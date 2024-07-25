Квартальнов — о составе: сыграем пару игр и определимся, кто дальше с нами пойдёт

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, в какой форме вернулись игроки команды из отпуска, а также о том, когда определится с составом на предстоящий сезон.

«В удовлетворительной форме вернулись. Много просмотровых ребят у нас, сыграем пару игр и определимся, кто дальше с нами пойдёт. С общей командой у нас уже есть определённый план, каждый год которого мы придерживаемся, там будет немного похожая вначале работа, потом уже начнутся игры выставочные, и там уже будет определяться состав», — сказал Квартальнов в интервью телеканалу «Беларусь 5».

Напомним, в нынешнее межсезонье минчане были одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. В частности, в столицу Беларуси переехал один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Вадим Шипачёв.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: