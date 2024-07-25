Генменеджер «Флайерз»: то, что Мичков приехал к нам так рано, это прорыв для организации

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о том, что клуб получил своего 19-летнего российского проспекта Матвея Мичкова раньше, чем изначально планировал.

«Когда мы его задрафтовали, мы не ожидали, что он приедет до того, как закончится его контракт. Для нас и организации это большой прорыв — получить его рано, в 19 лет», — сказал Бриер на пресс-конференции во время презентации Мичкова.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию позавчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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