Бобровский — о втором Кубке Стэнли: мне 35 лет, но любовь к хоккею такая же, как и раньше

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил шансы своей команды завоевать второй подряд Кубок Стэнли в следующем сезоне.

«Удерживать победу всегда сложнее, чем её завоёвывать. Но я верю, что мы с ребятами ещё способны добиться новых успехов. По крайней мере, у меня есть мотивация это сделать. Мне 35 лет, но любовь к хоккею и стремление побеждать у меня такие же, как и раньше», — сказал Бобровский в интервью «Известиям».

Напомним, 20 июля Бобровский стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ. Мероприятие было организовано хоккеистами Александром Овечкиным, Артемием Панариным и Михаилом Сергачёвым.

Материалы по теме Сергей Бобровский: на Олимпиаде сборная России по хоккею способна бороться за тройку

Лучшие вратари российского хоккея: