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Бобровский — о втором Кубке Стэнли: мне 35 лет, но любовь к хоккею такая же, как и раньше

Бобровский — о втором Кубке Стэнли: мне 35 лет, но любовь к хоккею такая же, как и раньше
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил шансы своей команды завоевать второй подряд Кубок Стэнли в следующем сезоне.

«Удерживать победу всегда сложнее, чем её завоёвывать. Но я верю, что мы с ребятами ещё способны добиться новых успехов. По крайней мере, у меня есть мотивация это сделать. Мне 35 лет, но любовь к хоккею и стремление побеждать у меня такие же, как и раньше», — сказал Бобровский в интервью «Известиям».

Напомним, 20 июля Бобровский стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ. Мероприятие было организовано хоккеистами Александром Овечкиным, Артемием Панариным и Михаилом Сергачёвым.

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