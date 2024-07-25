52-летний Ягр заявил о намерении сыграть все матчи сезона-2024/2025 за «Кладно»

52-летний легендарный чешский нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр, периодически продолжающий появляться на льду в официальных матчах, выразил желание провести полноценный сезон за свою команду.

«У меня впереди ещё два месяца тренировок, так что посмотрим, как пойдёт. Сейчас я не думаю конкретно о первой игре сезона, но хочу сыграть каждую игру. Я постоянно хожу на тренировки», — сказал Ягр в интервью iSport.cz.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.

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