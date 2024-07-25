Владимир Путин подписал закон, согласно которому КХЛ может стать независимой от ИИХФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг, сообщает ТАСС.

Напомним, данный закон предусматривает изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг. Ранее эти изменения были одобрены Советом Федерации.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

В частности, благодаря данным поправкам КХЛ сможет стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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