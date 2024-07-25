Новый генменеджер «Эдмонтона» назвал основную цель в своей работе на ближайшее время

Новый генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил о том, что главной его задачей в ближайшее время в новом клубе станет продление контракта с одним из лидеров «нефтяников» Леоном Драйзайтлем.

«Леон – это звёздный хоккеист. Это главный приоритет для меня. Хочу, чтобы Леон играл за «Ойлерс» всю жизнь», — приводит слова Боумэна Daily Hive.

Действующее соглашение немецкого хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, в бытность своей работы в «Чикаго Блэкхоукс» Боумэн являлся фигурантом скандального дела Брэда Олдрича 2010 года, связанного с сексуальными домогательствами бывшего видеотренера «ястребов» к хоккеисту Кайлу Бичу. Боумэн был уволен в 2021 году вместе с тренером Джоэлем Кенневиллем после того, как стали известны обстоятельства данного дела. 1 июля этого года НХЛ официально разрешила и Боумэну, и Кенневиллю вновь работать в лиге.

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