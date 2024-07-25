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Бобровский рассказал о своих чувствах после того, как счёт в серии финала КС-2024 стал 3-3

Бобровский рассказал о своих чувствах после того, как счёт в серии финала КС-2024 стал 3-3
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, какие чувства испытал после того, как «Эдмонтон Ойлерз» смог уйти с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с его командой.

«Помню, что испытывал после шестого матча, когда счёт стал 3-3. Обида, боль, грусть… Но в то же время было понимание, что есть ещё один матч, последний. И что всё решится всё равно только в седьмой игре. Задача уже не менялась — надо было выиграть один матч. Верил, что мы сможем это сделать. Ну и, наверное, путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности. Так что главное, что всё для нас закончилось хорошо», — сказал Бобровский в интервью «Известиям».

Напомним, «Флориде» всё же удалось одержать победу в решающем седьмом матче (2:1) и выиграть первый в своей истории, а также в карьере Бобровского, Кубок Стэнли.

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