Назаров назвал главные плюсы нового закона о возможности КХЛ быть независимой от ИИХФ

Известный тренер Андрей Назаров положительно оценил подписанный Владимиром Путиным сегодня, 25 июля, закон о спорте, расширяющий полномочия лиг, благодаря которому КХЛ может стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Лига станет независимой, президент России Владимир Владимирович Путин официально подписал соответствующий документ. Отныне в КХЛ все полномочия у председателя совета директоров Геннадия Николаевича Тимченко. Что ожидает КХЛ? На мой взгляд, главная задача — это не испортить отношения с ключевыми спонсорами, потому что лига, по сути, стала частной. Также важно продолжать активно возвращать из-за океана российских игроков и развивать свою молодёжь, давать ей больше шансов. Из явных плюсов можно отметить полную независимость от ИИХФ и изменения регламента в любое время так, как будет выгодно самой лиге. Теперь не нужно ни на кого оглядываться и ни под кого подстраиваться», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее о желании КХЛ получить независимость как от ИИХФ, так и от ФХР заявлял президент лиги Алексей Морозов.

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