Дацюк, Морозов, Сушинский и Малкин примут участие в прощальном матче Сергея Мозякина

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала составы команд на прощальном матче легендарного нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина, который пройдёт в Магнитогорске 27 июля.

Напомним, в рамках данного мероприятия сыграют команды «Друзья Мозякина» и «Металлург».

Особое внимание привлекает участие в данном матче, помимо самого Сергея, таких звёзд отечественного и мирового хоккея, как Павел Дацюк, Даниил Марков, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Максим Сушинский и прочие.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными составами обеих команд:

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В данный момент прославленный хоккеист работает в системе «Металлурга».

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