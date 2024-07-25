Егор Замула — о новом контракте с «Филадельфией»: я пошёл навстречу команде

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула объяснил, почему обсуждения его нового контракта с клубом не дошли до арбитража.
«Если честно, я по контракту ничего не знал, агент вёл с клубом переговоры. Мы не пошли в арбитраж, а пошли навстречу команде. Поэтому всё так быстро решилось и закончилось», — сказал Замула в интервью ТАСС.
Напомним, 24-летний Замула подписал с «лётчиками» новый двухлетний контракт 7 июля. Кэпхит игрока по новому соглашению составил $ 1,7 млн.
Россиянин провёл в прошедшем сезоне НХЛ 66 встреч в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 16 голевых передач, набрав в общей сложности 21 балл за результативность и заработав показатель полезности «+3».
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: