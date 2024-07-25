«Всё расписано до мелочей». Тренер «Амура» рассказал о подготовке хоккеистов в Шотландии

Тренер Евгений Фёдоров, в начале июля вошедший в тренерский штаб «Амура», рассказал об экзотическом периоде своей игровой карьеры, когда в сезоне-2016/2017 он выступал за шотландский «Эдинбург Кэпиталз».

«Мне позвонил мой приятель и сказал, что нужны игроки. Город Эдинбург, чемпионат интересный. Я подумал, почему бы и нет. Хотелось ещё поиграть, посмотреть на Европу, как они готовятся к матчам, на их быт и всё прочее. Это очень интересный опыт. Объездили практически всю Англию, Шотландию, Уэльс. Старинные замки, люди, культура. Интересно было, что в команде все разговаривали на разных языках. Были ребята из России, Латвии, европейцы с русскими корнями. Много канадцев, американцев, англичан. Язык за время пребывания в Шотландии подтянули очень хорошо. У нас был тренер канадец. Они вообще очень сильно уделяют внимание деталям. Например, как игрок держит клюшку, как он играет в тройке. Это всё расписано до мельчайших деталей. Интересно было посмотреть, как они готовятся к играм, как проходит тренировочный процесс», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Амура».

43-летний Фёдоров известен по выступлениям за такие российские клубы, как «Молот-Прикамье», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Спартак», ХК МВД и другие.

Тренерскую карьеру Фёдоров начал в 2017 году в качестве ассистента главного тренера в воронежском «Буране». Вскоре там же занял позицию главного тренера, а впоследствии возглавлял «СКА-Нева» и «Омские Крылья». Сезон-2023/2024 специалист провёл в должности помощника главного тренера в новокузнецком «Металлурге».

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