Рябыкин: видел немало игроков, которые после НХЛ полагали, что в КХЛ играют в «хоккейчик»

Бывший хоккеист сборной России, тренер Дмитрий Рябыкин оценил сделки московского «Динамо» и «Авангарда» в нынешнее межсезонье.

«Комтуа и Миска — ожидаемые ходы «Динамо». В том плане, что бело-голубые давно искали первого вратаря, да и в атаку требовалось усиление, учитывая зависшую ситуацию с Гусевым.

С молодым центром Злодеевым — не совсем очевидный ход «Авангарда», его кандидатура была в тени. После раннего отъезда в Северную Америку Злодееву будет не так просто, в линии есть конкуренция среди других не самых именитых центральных — в частности со стороны Холодилина.

Вообще любое возвращение молодого игрока из Северной Америки непредсказуемо. Не совсем понятна его форма, уровень мотивации, мастерства. В мою бытность хоккеистом видел немало игроков, которые после НХЛ полагали, что здесь играют в «хоккейчик». А когда сталкивались со спецификой нашей лиги, ее неплохим уровнем, то пропадали.

Ход со Злодеевым видится рискованным? Мне понятна трансферная политика «Авангарда». Удалось укрепить две главные линии команды — центральную, прежде всего за счёт Вея, и вратарскую — за счёт Бердина. Это ключевые решения, которые отнюдь не все в лиге летом сумели найти», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, по ходу сезона-2023/2024 Рябыкин возглавлял «Витязь», который под его руководством занял последнее место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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