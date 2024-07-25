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«Барыс» подписал контракт с бывшим защитником «Нью-Джерси»

«Барыс» подписал контракт с бывшим защитником «Нью-Джерси»
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Астанинский «Барыс» подписал контракт сроком на один сезон с с американским защитником Уиллом Батчером, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

В минувшем сезоне игрок обороны защищал цвета команд АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон» (3+4 за 14 матчей) и «Айова Уайлд» (3+6 в 24 матчей).

В НХЛ 29-летний Батчер провёл четыре сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также один сезон американец защищал цвета «Баффало Сэйбрз». Всего он сыграл в НХЛ 280 матчей, в которых набрал 118 (17+101) очков.

В составе сборных США Батчер становился победителем и призёром юниорского чемпионата мира, а также обладателем бронзовых медалей взрослого чемпионата мира в элитном дивизионе.

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