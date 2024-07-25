Минское «Динамо» провело фотосессию Шипачёва в форме клуба

Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба опубликовало видео фотосессии с участием звёздного новичка команды Вадима Шипачёва, присоединившегося к «зубрам» этим летом.

Также, помимо Шипачёва, в мероприятии приняли участие ещё двое игроков белорусской команды — Андрей Стась и Илья Усов.

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности. В данный момент он является главным претендентом на то, чтобы побить абсолютный рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. За свою карьеру в лиге Мозякин набрал 928 очков, на счету Шипачёва на данный момент 920.

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