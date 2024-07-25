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В «Барысе» прокомментировали приобретение экс-защитника «Нью-Джерси» Уилла Батчера

В «Барысе» прокомментировали приобретение экс-защитника «Нью-Джерси» Уилла Батчера
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Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин высказался о приобретении клубом американского защитника Уилла Батчера.

«С приходом Бутчера мы получим атакующего защитника с отличным катанием и ярко выраженными диспетчерскими навыками. Он любит и умеет подключаться к атакам, хорошо действует в большинстве на синей линии, причём Уилл может и сам результативно завершать моменты. Мы рассчитываем, что Бутчер станет настоящим лидером линии обороны «Барыса», — приводит слова Болякина пресс-служба казахстанской команды.

В минувшем сезоне игрок обороны защищал цвета команд АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон» (3+4 за 14 матчей) и «Айова Уайлд» (3+6 в 24 матчей).

В НХЛ 29-летний Батчер провёл четыре сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также один сезон американец защищал цвета «Баффало Сэйбрз». Всего он сыграл в НХЛ 280 матчей, в которых набрал 118 (17+101) очков.

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