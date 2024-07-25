Минское «Динамо» представило стильный шлем вратаря Андрея Кареева на сезон-2024/2025

Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором представила шлем новичка «зубров» голкипера Андрея Кареева на сезон-2024/2025.

С обеих сторон данного элемента экипировки, выполненного в клубных цветах «Динамо», красуется эмблема белорусской команды, а сзади, в нижней части, расположена надпись Andy, что символизирует имя голкипера.

Прошедший сезон 29-летний Кареев провёл в «Спартаке». На его счету 24 матча в регулярном чемпионате, 11 из которых — победные. Он заработал коэффициент надёжности 2.63 и отразил 91,7% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 провёл две встречи, и в обеих «Спартак» потерпел поражения.

Материалы по теме Экс-тренер СКА рассказал, чем голкипер Андрей Кареев напоминает ему Сергея Бобровского

Лучшие вратари российского хоккея: