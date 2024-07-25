Прохоркин, Телегин и Галиев — в числе игроков КХЛ, до сих пор остающихся без контрактов

Чуть более чем через месяц, 3 сентября, стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако по состоянию на сегодняшний день, 25 июля, целый ряд топовых игроков лиги до сих пор не подписали контракт ни с одним клубом.

В частности, до сих пор остаются нетрудоустроенными Николай Прохоркин, Михаил Пашнин, Никита Сошников, Александр Бурмистров, Артём Лукоянов, Богдан Киселевич, Алексей Макеев, Виктор Антипин, Максим Чудинов, Иван Телегин, Евгений Тимкин, Станислав Галиев, Сергей Шумаков, Наиль Якупов, а также некоторые другие известные хоккеисты.

Отметим, что с сезона-2024/2025 клубы смогут вносить в заявку на матч до пяти легионеров. В минувшем сезоне это число равнялось трём.

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