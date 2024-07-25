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ФХР расторгла соглашение с КХЛ о правах на проведение чемпионата России

ФХР расторгла соглашение с КХЛ о правах на проведение чемпионата России
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Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», официально расторжение договора произойдёт 1 августа.

Напомним, сегодня, 25 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. Данный закон предусматривает изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг. Ранее эти изменения были одобрены Советом Федерации.

Ранее о желании КХЛ получить независимость от ФХР заявлял президент лиги Алексей Морозов.

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