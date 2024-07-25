Почему многие известные российские хоккеисты по-прежнему не могут найти работу в КХЛ?

Чуть более чем через месяц, 3 сентября, стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако по состоянию на сегодняшний день, 25 июля, целый ряд топовых игроков лиги до сих пор не подписали контракт ни с одним клубом.

Напомним, среди хоккеистов, до сих пор остающихся безработными, такие имена, как Николай Прохоркин, Артём Лукоянов, Богдан Киселевич, Иван Телегин, Евгений Тимкин, Станислав Галиев, Сергей Шумаков, Наиль Якупов, а также некоторые другие известные хоккеисты.

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Отметим, что с сезона-2024/2025 клубы смогут вносить в заявку на матч до пяти легионеров. В минувшем сезоне это число равнялось трём.

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