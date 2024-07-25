Источник: Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов по ипотеке

Экс-нападающему «Авангарда» Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов в 64 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, данный долг связан с ипотекой. Сообщается, что несколько лет назад Телегин и его бывшая супруга, известная певица Пелагея, купили особняк в центре подмосковной Барвихи. После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство.

Напомним, в начале июня стало известно, что Телегин закрыл выезд из России для своей семилетней дочери. Девочка узнала об этом непосредственно в аэропорту перед вылетом, о чём ранее подробно рассказала Пелагея, назвав супруга «душевным инвалидом».

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая после трёх сезонов в составе «ястребов».

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