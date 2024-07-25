Бабаев — о легионерах в КХЛ: команды берут, кого хотят, а о качестве будут думать потом

Известный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, в чём заключаются главные причины столь насыщенного рынка неограниченно свободных агентов и сложных переговоров между сторонами игроков и представителями клубов.

— Добавили двух легионеров непонятного качества, умножьте их на количество команд. Получается 46 человек. Пускай даже не все клубы воспользовались, но человек 30 всё равно наберётся. Вот вам и весь ответ. Главная причина — возвращение к лимиту на легионеров в пять человек. Причём к лимиту, когда команды берут того, кого хотят, а о качестве будут думать потом.

— Сказывается ли жёсткий потолок зарплат?

— Нет, мы привыкли работать в условиях жёсткого потолка зарплат. Не вижу большой проблемы. В итоге всем ребятам найдём работу. Просто когда-то игроки пользовались, что суммы были выше предела, теперь у клубов такая ситуация, они сбивают цены. Таков рынок, он вполне нормальный, будем работать. Посмотрим, где окажутся легионеры, которым разрешили выступать в КХЛ. Хочу отметить, что я не против иностранцев, я именно за качественных игроков. Топовых, которые реально усилят лигу. Не нужно везти сюда непонятно кого. Проблемы в пяти легионерах нет, проблема в их качестве, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.