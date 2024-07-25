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«Это наш приоритет». Новый генменеджер «Эдмонтона» — о продлении Макдэвида и Драйзайтля

«Это наш приоритет». Новый генменеджер «Эдмонтона» — о продлении Макдэвида и Драйзайтля
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Новый генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил, что решение контрактных вопросов с лидерами клуба — Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, — является приоритетом для руководства «нефтяников».

«Они лучшие из лучших. Продление контрактов с ними — это наш приоритет. Очевидно, они играют большую роль в команде. Они — огромная часть нашего клуба, и они будут двигаться вперёд с нами», — приводит слова Боумэна TSN.

Напомним, Стэн Боумэн ранее работал генеральным менеджером в «Чикаго Блэкхоукс», однако был уволен в 2021 году вместе с тренером Джоэлем Кенневиллем после того, как стали известны обстоятельства скандала с насилием 2010 года, главным фигурантом которого был бывший видеотренер «ястребов» Брэд Олдрич, уличённый в сексуальных домогательствах к одному из хоккеистов. 1 июля этого года НХЛ официально разрешила и Боумэну, и Кенневиллю вновь работать в лиге.

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