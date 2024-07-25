Марченко: по поводу доверия бывшего главного тренера «Коламбуса» у меня смешанные чувства

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о своей результативности в предыдущем сезоне и рассказал о работе с бывшим главным тренером клуба Паскалем Венсаном.

«Результатом своим недоволен, всё-таки хотелось забить больше, около 30 голов. По поводу доверия предыдущего главного тренера у меня смешанные чувства, потому что я 20-30 игр провёл во второй бригаде большинства, забив больше всех голов. Есть спорные моменты — где-то был он прав, где-то я неправ. Но он был главным тренером, я был его игроком, он так видит, я должен это понимать и выполнять», — приводит слова Марченко ТАСС.

Напомним, новым главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» стал Дин Эвасон.

23-летний Марченко в прошедшей регулярке НХЛ записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.