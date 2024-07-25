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Николаев: российские игроки без клуба не уступают в цене и качестве многим легионерам КХЛ

Николаев: российские игроки без клуба не уступают в цене и качестве многим легионерам КХЛ
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Известный агент Юрий Николаев высказался о большом количестве подписываемых легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Я считаю, что это совокупность нескольких факторов. Безусловно, сыграл свою роль момент увеличения числа легионеров с трёх до пяти человек. С точки зрения жёсткого потолка зарплат могу сказать, что тот потолок, который есть, воспринимается всем агентским миром как сегодняшние реалии. У нас работает регламент, и мы отталкиваемся от него.

— Каково ваше отношение к увеличению лимита?
— Что касается качества легионеров, то это всё в рамках понимания клубов. С моей точки зрения, порой возникают вопросы соотношения цены и качества приглашаемых иностранцев. Думаю, что российские игроки, которые сейчас не востребованы, но, надеюсь, на небольшой срок, не уступают в цене и качестве многим легионерам в КХЛ, — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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