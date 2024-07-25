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«Деньги будут на втором плане». Агент Бурдасова — о новой команде для нападающего

«Деньги будут на втором плане». Агент Бурдасова — о новой команде для нападающего
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Шуми Бабаев, агент нападающего Антона Бурдасова, опроверг информацию о том, что якобы сторона хоккеиста вела переговоры с другими командами до расторжения контракта с «Трактором».

«Никаких разговоров ни с одной командой не было. Всё, что пишут сейчас про какие-то варианты, это неправда. Мы ни с кем не разговаривали. В данной ситуации будем выбирать хорошую команду для Антона, посмотрим. Деньги для Бурдасова будут на втором плане», — приводит слова Бабаева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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