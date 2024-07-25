Защитник «Айлендерс» Романов: «Харт Трофи» должен был получить Кучеров, это 100%

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки в НХЛ — должен был получить российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

– Приз самому ценному игроку должен был получить Кучеров, это 100%.

– Могла ли на судьбу этой награды повлиять открытость с прессой?

– Я вообще, честно говоря, не понимаю, как открытость и закрытость могут влиять на звание самого полезного игрока. Если и правда как-то влияет, то это бред. Если человек набрал больше всех очков и за матч у него столько опасных моментов у чужих ворот, то как из-за закрытости с прессой можно ему не дать такой трофей? Ну это бред, — приводит слова Романова «Советский спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Харт Мемориал Трофи» получил лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.