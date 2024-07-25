Плющев: однозначно, Кузнецов выбрал для себя неплохой вариант со СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«У всех есть свои причины на смену места жительства, работы или любовницы. Однозначно, Кузнецов выбрал для себя неплохой вариант со СКА. У Жени высокий уровень мастерства, огромный опыт. Не знаю, рано или нет он уехал из НХЛ. Да, у него ещё игровой возраст, но он хотел доиграть в России, а впоследствии заняться какой-то деятельностью здесь. В целом он будет полезным и важным игроком для клуба», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.