Теэму Селянне: некоторые вещи становятся проще, когда у тебя есть американский паспорт

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне рассказал о получении американского гражданства. Экс-форвард и его супруга получили паспорт США в марте 2023 года.

«Все наши дети — граждане США. Да, в душе мы всегда финны, но живём до сих пор в США. Некоторые вещи становятся проще, когда у тебя есть американский паспорт. Тест на получение гражданства был непростым. Было сто вопросов. Они задавали устные вопросы об истории США и о многом другом. Был письменный и устный тест. Я там узнал много нового.

Я немного подсел на политическую тему в США. Когда вы посмотрите на средства массовой информации обеих политических сторон, вы получите лучшую картину происходящего. Если вы смотрите только на одного человека, слушаете только его, то получаете очень ограниченное представление.

Конечно, я пойду на выборы [президента США]. Проголосовать определённо стоит. За кого буду голосовать? Я республиканец», — приводит слова Селянне Ilta-Sanomat.