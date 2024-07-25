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Защитник Хохлов покинул «Нефтехимик», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон

Защитник Хохлов покинул «Нефтехимик», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон
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По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт с защитником Ильёй Хохловым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Прежде всего благодарю Илью за работу. Он перешёл к нам по ходу сезона-2022/2023 и стал важной частью нашей команды. На его счету 30 набранных очков в 98 матчах и хет-трик в игре с «Металлургом». Ему нравился Нижнекамск, здесь он жил с семьёй, сын занимался в нашей хоккейной школе. Тем сложнее было принять такое решение. Скажу, что оно связано исключительно с оптимизацией зарплатной ведомости нашего клуба. Мы желаем Илье успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Напомним, в прошлом сезоне Хохлов, ранее выступавший в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9». Всего в КХЛ на его счету 406 матчей и 117 (36+81) очков.

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