Александр Барков-старший высказался о победе сына в финале Кубка Стэнли

Тренер МХК «Спартак» Александр Барков-старший высказался о победе сына в финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Напомним, «Флорида Пантерз» победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.

«Конечно, я очень счастлив. Каждому отцу приятно, когда его сын занимается любимым делом, которое приносит ему не только радость, но и всевозможные успехи. Я с теплотой вспоминаю, как он начинал кататься на коньках, когда ему было два года. С этого всё начиналось, прошло уже 25 лет – и это была долгая дорога к его первому и заслуженному Кубку Стэнли. Я очень рад, что сын так любит хоккей и посвятил ему свою жизнь», — цитирует Баркова-старшего сайт «Спартака».

Напомним, Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли. Также он стал пятым европейским капитаном, выигрывавшим главный трофей НХЛ.