«В Америке тоже так делают». Словацкий тренер «Авангарда» — о милитари-свитерах в КХЛ

Словацкий помощник главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки ответил на вопрос, есть ли на матчах КХЛ пропаганда спецоперации на Украине.

— На стадионах была буква Z, символ спецоперации на Украине, а игроки перед матчами носили милитари-майки...

— Я тоже видел эти фото, но это был стадион хоккея с мячом, а не игра в рамках КХЛ. А то, что перед игрой хоккеисты надели милитари-форму, то это было в память о павших солдатах. В Америке тоже так делают.

Я обошёл стадионы всей КХЛ и не увидел даже намёка на пропаганду этой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Конечно, об этом говорят, и у всех разное мнение по этому поводу. Даже в России. Этого конфликта в стране не чувствуешь. Это никак не влияет на их обычную жизнь. Это самодостаточная страна, — заявил Подконицки в интервью словацкому изданию «Новый Час».