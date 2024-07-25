Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что получил информацию о независимости КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация получила информацию о том, что КХЛ получила независимость от ФХР.

«Мы получили электронное письмо с информацией о ситуации от ФХР, но никаких официальных документов не поступало», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, КХЛ осталась в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получив независимость от ИИХФ и ФХР.

Сегодня, 25 июля 2024 года, ФХР и КХЛ расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Официально расторжение договора произойдёт 1 августа.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР.