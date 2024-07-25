Овечкин рассказал, с кем из тренеров сборной России у него было лучшее взаимопонимание

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о работе с главными тренерами в сборной России.

– С кем из тренеров, с которыми вы работали в сборной России, было лучшее взаимопонимание?

– Думаю, с Олегом Знарком, Зинэтулой Хайдяровичем [Билялетдиновым]. С Олегом Знарком у меня прекрасные отношения, до сих пор их поддерживаем, общаемся. Вообще, все тренеры, с кем довелось работать в сборной, делали всё возможное, чтобы использовать каждого хоккеиста на максимально полезной для результата сборной позиции, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.