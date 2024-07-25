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«Филадельфия» показала Матвея Мичкова в форме клуба в раздевалке

«Филадельфия» показала Матвея Мичкова в форме клуба в раздевалке
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«Филадельфия Флайерз» показала фотографии российского нападающего Матвея Мичкова в форме клуба в раздевалке. Снимки были опубликованы на официальной странице «лётчиков» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: «Филадельфия Флайерз»

Фото: «Филадельфия Флайерз»

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Матвея Мичкова из СКА в «Филадельфию Флайерз».

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