«Такие игроки на пересчёт даже в НХЛ». Кожевников — о возможном переходе Кузнецова в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Это хорошее решение и для Евгения, и для нашего хоккея. Хоть звезду увидим! Не могу сказать, что он рано уехал из НХЛ. Он – топовый игрок, заслуженный хоккеист, выигравший Кубок Стэнли. Женя знает, что делает. Это очень большое усиление для СКА, такие игроки на пересчёт даже в НХЛ. В этом переходе одни плюсы», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.