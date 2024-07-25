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Овечкин рассказал, у кого просил клюшки и автографы в детстве

Овечкин рассказал, у кого просил клюшки и автографы в детстве
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, у кого просил клюшки и автографы в детстве.

– У кого просил клюшки и автографы Александр Овечкин?
– Мне дал клюшку Алексей Жамнов на Кубке Фетисова. Вячеслав Александрович [Фетисов] тоже расписывался мне на плакате. Вообще, я был настырный мальчик в этом вопросе, поэтому автографов у меня точно много, а клюшки собираю до сих пор, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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