«Филадельфия» подписала контракт с нападающим Конечны на общую сумму $ 70 млн

«Филадельфия Флайерз» объявила о продлении контракта с нападающим Трэвисом Конечны на восемь лет с кэпхитом $ 8,75 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026.

«Трэвис Конечны является неотъемлемой частью нашей команды, и мы очень рады, что у него теперь долгосрочный контракт. Трэвис стал лидером в нашей команде, и он действительно олицетворяет то, что значит быть игроком „Флайерз“. Его трудовая этика в сочетании с упорством и талантом делает его центральной фигурой. Его решимость в достижении нашего будущего успеха красноречиво говорит о его преданности нашей команде и городу», — заявил генеральный менеджер «лётчиков» Даниэль Бриер.

В прошлом сезоне 27-летний канадский форвард сыграл 76 матчей, в которых записал на свой счёт 68 (33+35) очков.