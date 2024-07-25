Российский защитник «Айлендерс» Романов ответил, как играть против Александра Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос, как играть против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Как вообще играть против Овечкина? Есть ли указания специально перекрывать его во время матчей?

– В пятёрках НХЛ все игроки в порядке. Поэтому, если ты будешь перекрывать только Овечкина, тебе забьёт другой человек. Невозможно находиться на льду и только за ним следить, — приводит слова Романова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.