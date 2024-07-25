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Роман Ротенберг поздравил голкипера «Тампы» Андрея Василевского с 30-летием

Роман Ротенберг поздравил голкипера «Тампы» Андрея Василевского с 30-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с 30-летием.

Андрей Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России.

Напомним, в минувшем сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (1-4), которая впоследствии выиграла главный трофей Национальной хоккейной лиги.

Ранее журналист североамериканского портала The Athletic Джесси Грейнджер прокомментировал игру российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

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