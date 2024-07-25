Юрзинов: Кузнецов может принести огромную пользу нашему хоккею в СКА – это бесспорно

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший прокомментировал возможный приход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Я помню Евгения ещё с тех времён, когда он тренировался в Челябинске. Он очень хороший парень, интересный. Мне вообще всё равно, что он уехал играть из НХЛ. Самое главное, что он человек хороший, приятный в общении, умный и грамотный. Нам очень не хватало таких сильно развитых индивидуально игроков, как Кузнецов. Он поможет молодым игрокам в дальнейшем развитии. Уверен, что на него будет возложена эта важнейшая роль. Если он поможет подготовить таких же Кузнецовых, то это будет его главным достижением. Я хочу, чтобы он сохранил нашу школу индивидуальных и нестандартных игроков. То, что он может принести огромную пользу нашему хоккею в СКА, – это бесспорно. В Петербурге шикарно выстроенная система, взаимодействие с болельщиками, академия и так далее», – приводит слова Юрзинова «Советский спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.